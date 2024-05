Liguria - Rixi | Colpito dalle intercettazioni Se Toti si deve dimettere? Sa lui cosa ha fatto Ma il candidato non posso essere io

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Le accuse sono tutte da dimostrare”, ma “avendo letto lesono rimastoda varie cose“. In un’intervista pubblicata sulla Stampa e il Secolo XIX, Edoardo, viceministro dei Trasporti e uomo forte della Lega in, sembra volersi smarcare dal sistema descritto nell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Giovanni. La sua critica non si rivolge direttamente all’alleato, ma all’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, anche lui, secondo i magistrati, corrotto dall’imprenditore Aldo Spinelli: “Conoscevo un Signorini diverso: un funzionario di Stato bipartisan, un profondo conoscitore della macchina pubblica. E invece emerge un’altra figura“, dice. Ma anche sul governatore i toni ...

