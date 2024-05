Sequestrati quasi 350kg di droga al porto di Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Due carichi di hashish e marijuana in procinto di essere introdotti nel territorio nazionale sono stati intercettati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di, che hanno arrestato i conducenti di due autoarticolati provenienti da Barcellona (Spagna) – unghese e un italiano – entrambi per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti. Con il supdi Ice e Jackpot, i due cani in dotazione al Gruppo di, le Fiamme Gialle unitamente ai funzionari del locale Ufficio delle Dogane hanno rinvenuto, durante i controlli di routine sugli automezzi in arrivo dalla Spagna, numerose confezioni di marijuana e centinaia di panetti di hashish occultati tra i bancali di frutta ...