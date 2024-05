LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | scatta la FP di Le Man - iniziano i lavori in pista

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Binder è l’unico pilota incon il quinto tempo a 243 millesimi da Marc Marquez. 11.03 Ora è Acosta che prova a forzare. Record nel T1, poi lascia qualche decimo nei settori successivi e si ferma a sua volta ai box. 11.02 Morbidelli dà un primo segnale e si porta in nona posizione a 545 millesimi, mentre Vinales continua a spingere, fa segnare i suoi migliori parziali, ma decide di fermarsi ai box. 11.01 Al momento la FP vede Marc Marquez in vetta in 1:31.971 con 32 millesimi su Bastianini, 76 su Martin e un decimo su Bagnaia. Quinto Binder a 243 millesimi, poi Acosta, Vinales, Bezzecchi, Alex Marquez e DiGiannantonio decimo. 10.59 Jorge Martin prosegue e fa segnare i suoi migliori parziali. Chiude terzo a 76 millesimi da Marquez. 10.58 Bagnaia decide di chiudere il suo primo run e ...

MotoGp, Gp Le Mans (Francia) 2024: le prove libere in diretta - MotoGp, Gp Le Mans (Francia) 2024: le prove libere in diretta - Terza tappa europea, dopo il Portogallo e la Spagna, per il Motomondiale che sbarca sul leggendario circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia (weekend 10-12 maggio). C’è grande attesa per il… ...

LIVE FP1 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - LIVE FP1 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Scatta in Francia il quinto round del mondiale 2024, Martìn in vetta alla classifica generale davanti a Bagnaia e Bastianini. Acosta precede Vinales e Marquez e sogna la prima vittoria ...