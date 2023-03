Furibonda per i troppi compiti dati ai figli | gli insegnanti la denunciano | “Violenza verbale e offese inaccettabili”

(Di giovedì 30 marzo 2023)ai… e si becca una querela. Lo sfogo della mamma palermitana, Emma Guidacci, su Tiktok finisce in tribunale. Già perché la signora in un video diventato popolarissimo online alcuni giorni fa si era scagliata urlando improperi (“fate schifo”) contro glidelo che a sua detta lo ridurrebbero come una sorta di larva umana (per un attimo la Guidacci sposta il telefonino e inquadra ilo piangente seduto al tavolo mentre alle 6 di mattina fa indr) impedendogli di muoversi, fare sport e avere una vita normale. In un’intervista a La Stampa Silvio Amato, il coordinatore del gruppo Facebook ProfessionInsegnante.it ha spiegato i motivi della querela: “Non vogliamo spillare soldi a nessuno, ma la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio2345678 : @ant_s16 @VEParsi1 La reazione furibonda potrebbe essere un sintomo che si stia andando verso il punto di non ritor… -

... mauna sconfitta, nella finale di Austin. Perché, sul net, l'ucraina Marta Kostyuk non le ha stretto clamorosamente e polemicamente la mano.perché la russa non aveva espresso ...Cia Alessandria insiste nel ritenere opportuno un piano di abbattimentol'eradicazione (ricordando gli allevamenti di suini sani azzerati e i cinghiali infetti liberi nei boschi). Aggiunge ...Infatti nella lettera che accompagnava il guanto di sfida, la Celentano scriveva chelei Maddalena 'svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa enulla mono - ...

Furibonda per i troppi compiti dati ai figli, gli insegnanti la denunciano: “Violenza verbale e offese… Il Fatto Quotidiano

Una furibonda lite tra padre e figlio è terminata drammaticamente a Serre. Il giovane stava avendo un’accesa discussione con il genitore, i cui motivi sono al vaglio delle autorità, mentre quest'ultim ...Una lite tra donne rivali in amore è scoppiata ieri sera in pieno centro a Castellammare di Stabia, tra la centralissima via Roma e piazza Ferrovia per poi spostarsi all’angolo di via Rispoli. Inizial ...