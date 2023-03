Enrico Iannello | età | moglie | figli | compagna e biografia dell’attore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : 'Un passo dal cielo 7', tornano le indagini del commissario Enrico Iannello - antonio_bonini : #ilcommissarioricciardi2 Da un passo dal cielo a un dito dal cuore ? Il dottor Modo, alias Enrico Iannello, si p… -

In prima visione tv dal 30 marzo , per 8 serate, arriva la settima stagione di Un passo dal cielo , per la regia die Laszlo Barbo, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per produzione Lux Vide , società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction . Nel cast Giusy Buscemi,Ianniello,...Il protagonista principale della fiction è Lino Guanciale ma nel cast troviamo anche Rossella Ferraro, Antonio Milo,, Nunzia Schisano e Vera Ratti. Clicca qui per iscriverti alla ...Chi è, attore casertano volto di Bruno in Il commissario Ricciardi. Cresciuto a teatro, si è fatto conoscere dal L'articolo, chi è Bruno in Il commissario Ricciardi: moglie, ...

Enrico Iannello età, moglie, figli, compagnia e biografia dell'attore Tag24

L’ambientazione della fiction è sempre quella delle Dolomiti e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma sono tanti i nuovi personaggi, a cominciare da Giusy Buscemi nel ruolo di ...Va in onda da oggi, giovedì 30 marzo 2023, A un passo dal cielo 7: scopri cast, location, anticipazioni sulla trama della nuova stagione e tutti gli attori.