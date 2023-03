Ucraina: Zelensky invita il presidente cinese a Kiev (Di mercoledì 29 marzo 2023) Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online. "Siamo pronti a vederlo qui"... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Volodymyrhato il leaderXi Jinping a: lo ha reso noto lo stessoin un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online. "Siamo pronti a vederlo qui"...

