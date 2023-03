Acquisizioni e diversificazione dei prodotti Il bilancio 2022 di Ala

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Business scalabile in mercati promettenti e livello record della produzione. Questi alcuni dei principali risultati di Ala resi noti dall’ultimoconsolidato al, appena approvato dal Consiglio di amministrazione dell’azienda. La società, leader nella fornitura di servizi di logistica avanzata e nella distribuzione die componentistica per l’industria nei settori della Difesa e dell’aerospazio, ha infatti riportato performance significative per tutti gli indicatori economici. Il valore della produzione e il margine operativo lordo (Ebitda) risultano entrambi in aumento, registrando una crescita pari a oltre il 21% rispetto ai dati finanziari del 2021. “Il nostro gruppo ha registrato un’ottima performance a livello di crescita organica, sulla base di un modello di business solido e scalabile e grazie alla rinnovata ...

... con l'ampliamento dei canali e dei settori di competenza tramitee nuove formule di ...efficienza così da essere maggiormente competitivi e generare risorse anche per la...... un'offerta La società ha 11 milioni di extracassa disponibili per "possibilidi ...4% sul 2021 (al netto delle partite non ricorrenti, è in crescita dell'8% grazie alla...... ricerca e sviluppo anche attraverso lo strumento del venture capital (44%), ladel proprio portafoglio di prodotti e servizi attraversodi business in settori adiacenti ...