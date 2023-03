La grandine distrugge i tulipani: floricoltore di Foggia in lacrime (Di martedì 28 marzo 2023) La grandine si abbatte sui tulipani e li distrugge. É successo oggi, 28 marzo 2023, a Foggia dove Giuseppe Savino ha investito il suo tempo e la sua energia per la coltivazione e la crescita di questi amatissimi fiori. L’imprenditore , in un video che è diventato virale nel giro di pochissime ore, osserva disperato: “Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più”. Ad aprile si sarebbe dovuto tenere un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe”. Altri propongono di “fare una donazione” o di “lasciare la vendita dei biglietti aperta: compriamoli lo stesso e aiutiamo Giuseppe”. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 28 marzo 2023) Lasi abbatte suie li. É successo oggi, 28 marzo 2023, adove Giuseppe Savino ha investito il suo tempo e la sua energia per la coltivazione e la crescita di questi amatissimi fiori. L’imprenditore , in un video che è diventato virale nel giro di pochissime ore, osserva disperato: “Sta grandinando, inon ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più”. Ad aprile si sarebbe dovuto tenere un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe”. Altri propongono di “fare una donazione” o di “lasciare la vendita dei biglietti aperta: compriamoli lo stesso e aiutiamo Giuseppe”. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'impre… - NavigoPerCaso : RT @Agenzia_Ansa: La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'imprenditor… - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'imprenditor… - infoitinterno : Puglia, la grandine distrugge il campo di tulipani - castagnafrance2 : Ieri è diventato virale un video di un agricoltore, Giuseppe Savino, che piange perché la grandine ha distrutto il… -