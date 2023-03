Nicola Di Bari: età, malattia, moglie, figli e biografia del cantautore (Di lunedì 27 marzo 2023) Nicola Di Bari, pseudonimo di Michele Nicola Scommegna, è nato a Zapponeta il 29 settembre 1940 e ha 82 anni di età. E’ un cantautore italiano, quarto artista a vincere il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive (1971 e 1972). Nicola Di Bari età, moglie, figli Di Bari è sposato dal 1967 con Agnese ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)Di, pseudonimo di MicheleScommegna, è nato a Zapponeta il 29 settembre 1940 e ha 82 anni di età. E’ unitaliano, quarto artista a vincere il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive (1971 e 1972).Dietà,Diè sposato dal 1967 con Agnese ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pat_elgin : #OggiEUnAltroGiorno che pizza! Se non è albano, sono i ricchi e poveri oppure nicola di bari o zanicchi, sempre gli… - mazziotta91 : Nicola di Bari Grande interprete grande poeta bellissima chiacchierata insieme a Serenissima #OggiEUnAltroGiorno - psb_original : Prima in B, ottava in Italia e in Top 10 nelle seconde divisioni europee: media spettatori da urlo per il San Nicol… - govi47 : @nicola_di_bari che bello vederti in Tv ! ?????????????????????????? - altrogiornorai1 : Buon #lunedì! @serenabortone vi aspetta in compagnia Nicola Di Bari, Rosanna Fratello, Simona Izzo, Ricky Tognazzi… -