...o non partecipazione degli atletie bielorussi Oggi, trasmissione "La politica nel pallone", conduttore Emilio Mancuso, in onda su Gr Rai Parlamento: a tu per tu con Andrea, 60 anni, ...Io sono stato scelto appunto dal nuovo esecutivo su indicazione del ministro, che segue da ... Oltre 30 Paesi, tra i quali il nostro chiedono che la Russia e gli atletivengano esclusi dai ...Ne è seguita una lettera al Cio con 34 firme, tra cui quella dia nome dell'esecutivo Meloni, in cui si chiede una marcia indietro sull'apertura agli atletie bielorussi. Persino il ...

Abodi: no a russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi Corriere dello Sport

Non possiamo scendere a compromessi sull'ammissione di atleti russi e bielorussi". A Rain Parlamento, la risposta di Abodi al quesito posto è chiara: "Un mese fa ho firmato, non a cuor leggero, ...ROMA, 27 MAR – “La partecipazione di Russia e Bielorussia alle Olimpiadi Ci sono atleti ucraini che purtroppo sono morti o sono al fronte e in posti dove non possono avere la garanzia di partecipare.