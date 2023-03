Un giorno da Toro

(Di domenica 26 marzo 2023) 1911: Il Torino schianta il Milan per 5-1. Ma la vendetta è un piatto che si serve freddo, così al ritorno i rossoneri si prendono la loro rivincita: la consolazione dei granata è quella di aver segnato un gol in più (5-2). Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Quando si parla di #autonomia penso, senza alcun motivo razionale, a un'antica favola albanese. C'era un lupo e un tor… - denis_toro : RT @Italiantifa: Buon giorno Italia mentre il cognato della Presidente viene pagato profumatamente dagli italiani per ronfare durante le s… - gabrielecatania : Quando si parla di #autonomia penso, senza alcun motivo razionale, a un'antica favola albanese. C'era un lupo e un… - skybluesil : Film del giorno: La forma dell'acqua (The Shape of Water, G. del Toro). - OroscopoToro : 25/mar/2023: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -

(22 aprile - 20 maggio) , oroscopo della settimana Martedì 28 marzo, con la congiunzione ... Lo stesso, Marte è in buon aspetto a Saturno: sarete molto produttivi, concentrati, il che è ...Oroscopo Paolo FoxQuesto è il momento perfetto per considerare la direzione della tua vita e ... Oroscopo Paolo Fox Gemelli Oggi è ilgiusto per pianificare viaggi futuri e divertirti con ...Tuttavia, tieni presente che questo influsso astrale non durerà per molto, quindi approfitta al meglio di questa energia mentre è ancora presente Luna insestile con Giove in Pesci; potreste ...

L'oroscopo del 24 marzo 2023 Fanpage.it

Non posso entrare nel merito del trasferimento del Museo del Toro da Villa Claretta a Grugliasco al Filadelfia, non è di mia competenza, ma mi auguro che un giorno possa trovare la sua sede al Fila, ...Oroscopo e classifica stelline per la giornata di lunedì 27 marzo 2023: parte benissimo la nuova settimana per i nati in Gemelli ...