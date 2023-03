Aversa, malore improvviso: muore titolare di noto bar (Di domenica 26 marzo 2023) Una tragica notizia ha sconvolto l’intera area dell’agro Aversano. Armando Caprio, conosciuto da tutti come Aldo, titolare del noto bar Movida Caffè di Aversa, è deceduto a causa di un malore improvviso nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo. Aversa, malore improvviso: Armando muore a 51 anni L’uomo, originario di Casal di Principe viveva con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 marzo 2023) Una tragica notizia ha sconvolto l’intera area dell’agrono. Armando Caprio, conosciuto da tutti come Aldo,delbar Movida Caffè di, è deceduto a causa di unnel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo.: Armandoa 51 anni L’uomo, originario di Casal di Principe viveva con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bellogatto1 : RT @11Giuliano: Altra adolescente: Aversa,va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni. La ragazza, dopo aver lasciato l’osp… - Santippe2 : RT @11Giuliano: Altra adolescente: Aversa,va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni. La ragazza, dopo aver lasciato l’osp… - Rossana86448038 : RT @11Giuliano: Altra adolescente: Aversa,va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni. La ragazza, dopo aver lasciato l’osp… - CavalloliberoZ : RT @11Giuliano: Altra adolescente: Aversa,va in ospedale e la dimettono: Assunta muore a soli 16 anni. La ragazza, dopo aver lasciato l’osp… - Marcolit67 : RT @cronaca_di_ieri: 20/03/23 SAN MARCELLINO (CE) - Va in ospedale e la dimettono: muore a soli 16 anni. Assunta Russo, dopo aver lasciat… -