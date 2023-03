Zelig rischia la chiusura | “Necessarie entrate straordinarie”

(Di sabato 25 marzo 2023)chiude. Lo storico locale di Milano, tempio del cabaret e della satira sito in viale Monza 140,la. Come ha fatto sapere Michele Mozzati del duo Gino (Vignali) e Michele, storico autore e firma di testi comici, il tribunale ha già cominciato la procedura di liquidazione giudiziale delle società del gruppo ... TAG24.

Zelig, un pezzo della storia della comicità italiana, rischia di chiudere, ha 'ossigeno' fino all'estate ma la società che controlla lo storico cabaret milanese, ZMC (già Zelig Media Company) è in ... È in procedura fallimentare la società Smemoranda. Il teatro 'in vita' ancora per sei mesi, Gino e Michele cercano ...

Ora il teatro rischia la chiusura. Ne hanno dato notizia Gino e Michele ... a cui è stato affittato il ramo d'azienda. Al timone di Zelig ancora Gino, Michele e il loro sodale Giancarlo Bozzo.