Cassano: «Inzaghi se non vince la Champions League salta…»

Antonio Cassano, ex giocatore dell'Inter, ha parlato alla Bobo Tv del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

PAROLE – «Inzaghi se non vince la Champions League salta e sono convinto che all'Inter tornerà Conte in panchina. Conte a 7/8 milioni per 3 anni torna all'Inter, ha la buonuscita del Tottenham. L'Inter deve ripartire un'altra volta, Inzaghi ha fatto malissimo. E Conte rischia di vincere il campionato ancora, con due o tre innesti sul mercato. Lukaku lo fa rimanere, vedrai».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

