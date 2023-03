Milan protesta dei tifosi per il caro biglietti in Champions (Di venerdì 24 marzo 2023) La rabbia dei tifosi del Milan per il caro biglietti in Champions League: i tifosi rossoneri pagheranno più di quelli dell’Inter È già partita la caccia ai biglietti per le prossime partite in Champions League dell’Inter e del Milan: i nerazzurri giocheranno in casa contro il Benfica il 19 aprile, mentre i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Napoli il 12 aprile. I tifosi Milanisti hanno cominciato a lamentarsi per l’evidente differenza di prezzo tra i loro biglietti e quelli dei cugini. A parlare delle lamentele dei tifosi e delle differenze fra i prezzi è la Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, si legge: «fra i posti più cari per il Milan ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) La rabbia deidelper ilinLeague: irossoneri pagheranno più di quelli dell’Inter È già partita la caccia aiper le prossime partite inLeague dell’Inter e del: i nerazzurri giocheranno in casa contro il Benfica il 19 aprile, mentre i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Napoli il 12 aprile. Iisti hanno cominciato a lamentarsi per l’evidente differenza di prezzo tra i loroe quelli dei cugini. A parlare delle lamentele deie delle differenze fra i prezzi è la Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, si legge: «fra i posti più cari per il...

