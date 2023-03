Francia, continuano le proteste dei sindacalisti: rinviata la visita di re Carlo III (Di venerdì 24 marzo 2023) Leggi Anche Riforma delle pensioni in Francia, manifestazioni in tutto il Paese: oltre 120 agenti feriti, più di 170 fermi Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) Leggi Anche Riforma delle pensioni in, manifestazioni in tutto il Paese: oltre 120 agenti feriti, più di 170 fermi Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Agenzia_Ansa : In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. Cariche della polizia in place de la Concor… - CALCIOGEMINI : Francia, sindacalisti: 'Le proteste continuano, nel mirino la visita di re Carlo III' #Francia - paoloigna1 : RT @agorarai: In Francia continuano gli scontri dopo l'approvazione della riforma sulle pensioni del governo Macron. 'Sfidare l'opinione pu… - vicky68_ : RT @Felyorfelix: #Paris In Italia continuano a parlare del ponte sullo stretto di #Messina che poi #Salvini mi spieghi quelle 6 corsie dov… -

Francia, continuano le proteste dei sindacalisti: rinviata la visita di re Carlo III ... manifestazioni in tutto il Paese: oltre 120 agenti feriti, più di 170 fermi Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la Francia, ... Carla Bruni fra la spazzatura: polemica in Francia I netturbini continuano a scioperare e tra le strade di Parigi aumentano i cumuli di rifiuti: a mandare una ... la foto tra la spazzatura I commenti In Francia il Governo vacilla e Macron ha ottenuto la ... Francia, sindacalisti: "Le proteste continuano, nel mirino la visita di re Carlo III" Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la Francia, di cui 119mila solo a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile, ossia fino a 64 anni. I sindacati hanno organizzato ulteriori ... ... manifestazioni in tutto il Paese: oltre 120 agenti feriti, più di 170 fermi Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la, ...I netturbinia scioperare e tra le strade di Parigi aumentano i cumuli di rifiuti: a mandare una ... la foto tra la spazzatura I commenti Inil Governo vacilla e Macron ha ottenuto la ...Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la, di cui 119mila solo a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile, ossia fino a 64 anni. I sindacati hanno organizzato ulteriori ... Francia: continuano le proteste in 300 città Tfnews Francia, 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni: 441 agenti feriti Continuano le proteste in Francia dopo l’approvazione della riforma delle pensioni. Oggi giovedì 23 marzo una nuova giornata campale in tutto il Paese per la nona giornata di sciopero decretata… Leggi ... Proteste in Francia, incendiato portone del municipio di Bordeaux Il Paese dunque sembra non voler fermare la protesta: secondo i sindacati sono 240 i punti di raduno organizzati in tutta la Francia per continuare l’azione contro il governo. Continuano le proteste in Francia dopo l’approvazione della riforma delle pensioni. Oggi giovedì 23 marzo una nuova giornata campale in tutto il Paese per la nona giornata di sciopero decretata… Leggi ...Il Paese dunque sembra non voler fermare la protesta: secondo i sindacati sono 240 i punti di raduno organizzati in tutta la Francia per continuare l’azione contro il governo.