Retegui con Berardi e Pellegrini: Italia così contro l'Inghilterra (Di giovedì 23 marzo 2023) Questa sera alle 20.45 al Maradona l'Italia sfida l'Inghilterra nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo. Ecco la probabile formazione ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Questa sera alle 20.45 al Maradona l'sfida l'nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo. Ecco la probabile formazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì' Mancini annuncia così la prima convocazione di M… - tuttoatalanta : Italia-Inghilterra, le probabili formazioni: si riparte dal 4-3-3. E con Retegui in rampa di lancio… - infoitsport : Scaloni: “Retegui con l’Italia? Noi non eravamo convinti di convocarlo” - infoitsport : Come giocherebbe Retegui nel campionato italiano? I numeri a confronto con i bomber della A - ntomc : Oggi Mateo Retegui fa il suo esordio con l'Italia. Allo stadio Diego Armando Maradona. Contro l'Inghilterra. Una co… -