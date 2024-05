Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - La storia a lieto fine di un cagnolino di setter inglese rimasto per giorni tra la vegetazione di un dirupo nel Casertano, dove era precipitato ...

Storie di cani che a ben vedere sono storie di umani. Chi siamo noi per loro - Storie di cani che a ben vedere sono storie di umani. Chi siamo noi per loro - Come Bibi e Clint sono arrivati in casa nostra, il primo ha superato i quindici anni, il secondo viaggia verso i sei. Tra Roger Feder, Rafa Nadal, la finale di Wimbledon e una poltrona di Gaetano Pesc ...