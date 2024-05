Concorsi scuola - una docente sarda | Orale fuori regione a spese nostr - date coincidenti e proble -i, non so se avrò le forze per farlo

(Di sabato 11 maggio 2024) Continuano le denunce da parte dei docenti sardi costretti ad andaredall'isola per sostenere le prove dei. Stavolta a parlare è lain scienze motorie, Silvia Pireddu, che a L'Unioneracconta il suo calvario per ottenere la cattedra. L'articolo .

CONCORSO MUSICALE “MARCO DALL’AQUILA: SUCCESSO DELLA RASSEGNA CON TANTI GIOVANI TALENTI - CONCORSO MUSICALE “MARCO DALL’AQUILA: SUCCESSO DELLA RASSEGNA CON TANTI GIOVANI TALENTI - L’AQUILA — Con l’evento finale di ieri, presso il Centro Eventi Movi&Dance, si è conclusa la 17esima edizione del Concorso musicale nazionale “Marco dall’Aquila”, che per tre giorni ha richiamato nel ...

In Senato si è discusso dei professori Afam: mansioni identiche agli universitari ma malpagati - In Senato si è discusso dei professori Afam: mansioni identiche agli universitari ma malpagati - Afam ovvero Alta formazione artistica musicale e coreutica: chi ottiene questo titolo non ha ancora uno status giuridico ...

FOTO / All’Alessandrini premiati i vincitori dei Giochi della Chimica - FOTO / All’Alessandrini premiati i vincitori dei Giochi della Chimica - TERAMO – Premiazione degli studenti vincitori della fase regionale dei Giochi della Chimica 2024 all’Istituto ‘Alessandrini-Marino’ di Teramo . I vincitori sono stati Stefano Sanità dell’Istituto Volt ...