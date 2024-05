I cassamortari - film su Canale 5 | tram - attori e cast

(Di sabato 11 maggio 2024) Questa sera, sabato 11 maggio 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv il, una commedia italiana diretta da Claudio Amendola.. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo. Ia La famiglia Pasti gestisce da generazioni un’impresa di pompe funebri. Quando il padre Giuseppe muore, l’azienda passa nelle mani dei suoi quattro figli: Giovanni, Maria, Matteo e Marco. I fratelli, però, si ritrovano ad affrontare una serie di difficoltà: l’impresa è in crisi, la concorrenza è spietata e scoprono anche che il padre ha lasciato un debito enorme. Mentre cercano un modo per salvare l’azienda, ecco che arriva l’occasione per risollevarsi: il celebre cantante Gabriele Arcangelo muore ...

Amici, perché non va in onda oggi Salta la semifinale, ecco quando verrà recuperata e cosa verrà trasmesso al suo posto. Le anticipazioni - Amici, perché non va in onda oggi Salta la semifinale, ecco quando verrà recuperata e cosa verrà trasmesso al suo posto. Le anticipazioni - Continuano i cambi di programmazione in casa Mediaset. A saltare, questa volta, sarà la semifinale di Amici, inizialmente in programma per sabato 11 maggio. Tra i motivi, la concomitanza ...

I Cassamortari, la commedia con Piero Pelù: trama, cast, curiosità e recensione del film - I cassamortari, la commedia con Piero Pelù: trama, cast, curiosità e recensione del film - I cassamortari, in tv la commedia con Piero Pelù diretta da Claudio Amendola: quando in onda e il cast della dark commedy ...

"I cassamortari", stasera in tv il film di Claudio Amendola: trama e cast - "I cassamortari", stasera in tv il film di Claudio Amendola: trama e cast - Oggi, 2024, Canale 5 trasmette dalle 21.30 il film " ...