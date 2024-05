Elezioni Apice | Donato Limongelli lancia la sfida alla fascia tricolore Tutti i candidati

Sindaci, oggi il gong per le liste: a giugno 36 centri ciociari alle urne. Per la fascia in corsa anche tre consiglieri provinciali - Sindaci, oggi il gong per le liste: a giugno 36 centri ciociari alle urne. Per la fascia in corsa anche tre consiglieri provinciali - Molte liste sono chiuse, per altre si stanno limando gli ultimi dettagli. Alle 12 di oggi scoccherà il gong per presentare le candidature in occasione delle elezioni ...

Elezioni Comunali Calabria, 135 comuni al voto: ci sono Vibo Valentia, Corigliano-Rossano e Gioia Tauro - elezioni Comunali Calabria, 135 comuni al voto: ci sono Vibo Valentia, Corigliano-Rossano e Gioia Tauro - Saranno presentati entro poche ore le liste ed i candidati in vista delle elezioni comunali in Calabria. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di dom ...

SPECIALE ELEZIONI. CAPODRISE. Sfida a due tra Negro e Cecere. TUTTI I CANDIDATI delle liste - SPECIALE elezioni. CAPODRISE. Sfida a due tra Negro e Cecere. TUTTI I CANDIDATI delle liste - In provincia di Caserta saranno 31 i Comuni chiamati al rinnovo dei consigli comunali: 31 sindaci da eleggere, quindi, e 374 consiglieri comunali.