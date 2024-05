Shiseido è pronta a investire 300 milioni di euro in nuove acquisizioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Novità in vista in casa. Il brand giapponese, che ha origine nel 1872, continua la sua espansione. E lo fa decidendo diben 300diin. Non in un posto qualunque, ma inpa; la vera novità è che non investirà solo nel mondo del beauty. Gli investimenti diIl brand infatti, nato come unione tra cultura orientale e occidentale (ricordiamo, infatti, che già nel 1902 nei primi negozi c’erano distributori di bevande e gelati, a voler suggellare questo incontro) punta aben 300diininpa. Di questi, 50arriveranno in Italia, e non saranno soltanto nel settore ...

