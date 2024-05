(Di sabato 11 maggio 2024)- E? la storia di un debito che sembra insormontabile per duepesaresi: oltre 1,6 milioni di euro. Ma grazie allasono riusciti a concordare un piano per...

Pesaro, coniugi soffocati dai debiti per colpa del socio: maxi sconto con la legge salva suicidi - pesaro, coniugi soffocati dai debiti per colpa del socio: maxi sconto con la legge salva suicidi - pesaro - E’ la storia di un debito che sembra insormontabile per due coniugi pesaresi: oltre 1,6 milioni di euro. Ma grazie alla legge salva suicidi sono riusciti a concordare un piano ...

Attici con ascensore da 25.000 euro: i vantaggi di questi immobili - Attici con ascensore da 25.000 euro: i vantaggi di questi immobili - Uno degli attici con ascensore da 25.000 euro più abiti del momento è un elegante immobile in via San Antonio a Capodimonte, 46 a Napoli. L’immobile è strutturato in un locale solo con terrazzo, ...

Maestra e pronta a soccorrere il prossimo in difficoltà. Ecco la storia di una donna che creò un ospizio per gli anziani - Maestra e pronta a soccorrere il prossimo in difficoltà. Ecco la storia di una donna che creò un ospizio per gli anziani - "Occupatevi soprattutto dei tanti che si trovano nel bisogno, ma non osano chiedere o non hanno la possibilità di farlo. Ricordatemi prendendovi cura degli altri, e fatelo come l’ho fatto io, nel ...