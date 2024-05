MotoGP - Martin in pole davanti a Bagnaia a Le Mans | entrambi cadono nello stesso giro!

(Di sabato 11 maggio 2024) Jorgerispetta il pronostico della vigilia e ottiene laposition per il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Seconda partenza al palo dell’anno (15ma della carriera in top class, 36ma conteggiando anche Moto2 e Moto3) dopo il round inaugurale del Qatar perator, autore del nuovo record del circuito Bugatti di Lecon unstrepitoso in 1’29?919. Ininfluente la caduta nell’ultimo run del Q2, rivelatosi caotico per le bandiere gialle provocate dalle scivolate di vari piloti. Tra questi anche Francesco, finito per terra mentre stava attaccando il tempo delladopo aver comunque registrato un crono che gli è valso la seconda posizione in griglia a 192 millesimi dalla vetta. ...

