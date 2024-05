MotoGP - Maverick Vinales | Un ottimo terzo posto! Sul passo mi sento più forte rispetto al time attack

L’ Aprilia è pronta per un nuovo fine settimana di gare, con la MotoGP che fa tappa in Francia, sul circiuito di Le Mans : “E’ una pista dove mi sono sempre sentito competitivo. Ho la sensazione che quest’anno sarà speciale per il livello che abbiamo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 A quaranta minuti dalla fine della sessione Viñales guida la graduatoria in 1’31?359 con un margine di 66 millesimi su Bagnaia , un decimo sulle KTM di Acosta e Binder, quasi due decimi su Martin e un ...

MotoGp: Martin in pole position, Bezzecchi ottimo quinto, Bastianini decimo, Marc e Alex Marquez fuori dalla Q2 - motogp: Martin in pole position, Bezzecchi ottimo quinto, Bastianini decimo, Marc e Alex Marquez fuori dalla Q2 - In una Q2 caratterizzata da tantissime cadute la pole positione del Gp di Francia la strappa Martin, che batte in extremis Bagnaia e Viñales. Ottimo ...

MotoGP Le Mans: Martin pole da record, il duello con Bagnaia fa cadere entrambi! Gongola il team di Rossi VR46 - motogp Le Mans: Martin pole da record, il duello con Bagnaia fa cadere entrambi! Gongola il team di Rossi VR46 - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Francia, prova valevole per il mondiale motogp 2024 che si corre sul tracciato di Le Mans. Tutti a caccia della pole ...

MotoGP | Gp Le Mans Qualifiche: Martin pole da record e caduta, a terra anche Bagnaia - motogp | Gp Le Mans Qualifiche: Martin pole da record e caduta, a terra anche Bagnaia - motogp Gp Francia Le Mans Qualifiche – E’ di Jorge Martin la pole position del Gran Premio di Francia classe motogp, quinto appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota della Ducati (Pramac Racing) c ...