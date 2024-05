Inter - Sole 24 Ore | firma tra Zhang e Pimco nei prossimi giorni

(Di sabato 11 maggio 2024) La svolta per l’è vicina. Lo afferma Il24 Ore, che comunica come latra Stevene il fondo americanosia previsto per l’inizio della prossima settimana., secondo il quotidiano italiano, dovrebbe subentrare a Oaktre nel finanziamento nei confronti del club Campione d’Italia. Entro il 20 maggiodovrà restituire il prestito contratto nel 2011, salito a 380 milioni con gliessi. La durata del nuovo accordo e la cifra sono ancora da definire, ma le indiscrezione parlano di circa 400 milioni di euro. La società però non ha ancora confermato e l’ad Giuseppe Marotta ha affermato a riguardo: “Con Steven abbiamo parlato non in modo diffuso della problematica. Lui vuole proseguire al vertice della società. Poi sarà la ...

Il Sole 24 Ore - Inter: Zhang-Pimco, firme attesa in settimana. Tutti i dettagli - Il sole 24 Ore - Inter: Zhang-pimco, firme attesa in settimana. Tutti i dettagli - Il 20 maggio si avvicina. La data, come noto, che coincide con il giorno della scadenza del prestito che Steven Zhang dovrà ripagare al fondo Oaktree, che ha in.

Il Sole 24 Ore - Inter, Zhang rifinanzia il debito con Oaktree: arriva la firma con Pimco, tutti i dettagli - Il sole 24 Ore - Inter, Zhang rifinanzia il debito con Oaktree: arriva la firma con pimco, tutti i dettagli - Il 20 maggio si avvicina. La data, come noto, che coincide con il giorno della scadenza del prestito che Steven Zhang dovrà ripagare al fondo Oaktree, che ha in.

Quando arriverà la firma tra Zhang e Pimco per il nuovo prestito - Quando arriverà la firma tra Zhang e pimco per il nuovo prestito - Entro il 20 maggio Zhang deve restituire 380 milioni a Oaktree, che ha in pegno le quote di maggioranza dell'Inter.