Gina Lollobrigida - la decisione che spiazza tutti | cosa succede

(Di sabato 11 maggio 2024) Personaggi Tv. La diva del cinema è scomparsa il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. Subito dopo la sua morte si è aperta la discussione dell’eredità, con tante persone a lei vicine coinvolte nella faccenda.possedeva un patrimonio fatto di case, gioielli, auto, oggetti personali e denaro contante che secondo gli avvocati di Andrea Skofic e Javier Rigau, rispettivamente figlio ed ex marito della, ammontava a dieci milioni di euro prima della comparsa del suo factotum Andrea Piazzolla e che adesso non c’è più. Da qui, la drasticadegli eredi della diva. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Il figlio vip della famosa coppia italiana esce allo scoperto con la fidanzata Leggi anche: Eurovision, arriva l’annuncio bomba di Angelina Mango Le accuse ad Andrea ...

Gina Lollobrigida , Casa d’aste Wannenes metterà in vendita nell’attesa asta di martedì 28 maggio oggetti personali appartenuti alla diva del cinema e provenienti dalla sua dimora sull’Appia Antica . Gina Lollobrigida , all’asta oggetti personali ...

