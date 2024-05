Beautiful - Anticipazioni Puntate del 12 maggio 2024 | Sheila è libera!

Sheila e Bill sono la nuova coppia di Beautiful . Nelle puntate della Soap in onda su Canale5, la Carter sembra aver dimenticato Deacon , colui che per mesi l'ha nascosta a casa sua. Ma sarà davvero così? Lo Sharpe sarà davvero un lontano ricordo per ...

Beautiful , anticipazioni 12 maggio : domenica andrà in onda la tanto attesa drammatica puntata per Steffy e Finn . La colpa è di Sheila , ma soprattutto di Bill. Vedremo anche Mike, che aiuterà la sua vecchia amica. Beautiful , anticipazioni 12 maggio : ...

Beautiful, anticipazioni Usa: Sheila tradisce Bill con Sharpe - beautiful, anticipazioni Usa: Sheila tradisce Bill con Sharpe - Sheila Carter confesserà a Deacon di essere innamorata di lui e i due si abbandoneranno alla passione: il tutto all'insaputa di Bill ...

Beautiful spoiler Usa, Sheila rifiuta e delude Deacon: 'Non ti voglio, non penso a te' - beautiful spoiler Usa, Sheila rifiuta e delude Deacon: 'Non ti voglio, non penso a te' - Deacon prova a riavvicinarsi a Sheila, ma lei gli dice che sarà fedele a Bill e che tra loro non c'è più nulla ...

Beautiful Anticipazioni: Deacon sedotto e abbandonato ma Sheila l'ha davvero dimenticato - beautiful anticipazioni: Deacon sedotto e abbandonato ma Sheila l'ha davvero dimenticato - Sheila e Bill sono la nuova coppia di beautiful. Nelle puntate della Soap in onda su Canale5, la Carter sembra aver dimenticato Deacon, colui che per mesi l'ha nascosta a casa sua. Ma sarà davvero cos ...