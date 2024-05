(Di sabato 11 maggio 2024) Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) – L’Idf stima che circa 300.000 palestinesi abbiano evacuato, nel sud di Gaza, per ‘zonadesignata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis.Questa mattina, l’esercito israeliano ha ampliato il numero di zone nella parte orientale diche devono essere evacuate nel contesto dell’operazione in corso contro Hamas. L'articolo CalcioWeb.

Mo: Idf, '300.000 abitanti hanno lasciato Rafah per trasferirsi in area umanitaria' - L'Idf stima che circa 300.000 palestinesi abbiano evacuato Rafah, nel sud di Gaza, per 'zona umanitaria' designata nelle aree di al - Mawasi e Khan Younis. Questa mattina, l'esercito israeliano ha ampliato il numero di zone nella parte orientale di Rafah che ...

Netanyahu respinge le pressioni Usa e ordina l'evacuazione di Rafah centro: la guerra di Gaza riprende - ...il valico di frontiera di Rafah con l'Egitto, dopo aver ordinato l'evacuazione dei quartieri orientali. Più di 150.000 persone sono già fuggite dalla città. Molti sono fuggiti in una "zona umanitaria ...