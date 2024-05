Scandalo falsi italiani | la Farnesina richiama il Console di Caracas

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo l'ispezione di metà aprile, e i necessari approfondimenti su una serie di passaporti e relativi rilasci di cittadinanze, lad'urgenza ilgenerale diNicola Occhipinti. Partirà domenica direzione unica andata: Italia. Segno che sono necessari ulteriori chiarimenti direttamente da cui guida la nostra rappresentanza diplomatica in Venezuela. L'obiettivo del ministero degli Esteri, come ha spiegato lo stesso dicastero in una nota nei giorni scorsi all'indomani dell'inchiesta de Il Tempo, è «accertare la corretta gestione delle pratiche amministrative e consolari, in particolare la regolarità delle procedure legate al riconoscimento delle cittadinanze italiane». Proprio quanto denunciato dal deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe in un esposto del 9 gennaio scorso. Le ...