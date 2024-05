Cozzani pronto a dimettersi | il braccio destro di Toti nega le accuse ma preannuncia il passo indietro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Respinge lemale proprie dimissioni. Matteo, il capo di gabinetto di Giovanniarrestato per corruzione nell’inchiesta della procura di Genova, ha reso dichiarazioni spontanee nell’interrogatorio di garanzia davanti alla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Dopo il silenzio dell’ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini e dello stesso presidente della Regione Liguria,è il primo a parlare dopo l’arresto. “Hato gli addebiti, non è potuto entrare nel merito delle singole contestazioni e ha ribadito che quanto alle esigenze cautelari non sono più attuali, in quanto non ricoprirà più la carica”, ha spiegato il suo avvocato Massimo Ceresa Gastaldo. Parole che lasciano trasparire la volontà di ...