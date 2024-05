Giugliano - banda di ladri in azione con 16enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSei episodi, tra furti e tentati furti, tutti durante una notte. Unacomposta da sei persone tra le quali anche un, l’unico ad essere arrestato. E’ quanto è accaduto ain Campania. Il primo è stato un tentato furto in un albergo di Varcaturo, il secondo episodio un furto in un ristorante di via Staffetta. Non contenti ihanno tentato di rubare in un negozio dia via Casacelle per poi passare al setaccio un centro scommesse di via San Nullo. Ed ancora, hanno rubato anche il registratore di cassa all’interno di un ristorante cinese di via Ripuaria per poi derubare di alcuni scatoloni un autotrasportatore che era in sosta in un parcheggio di un centro commerciale di via Santa Maria a Cubito in quel di. I ...