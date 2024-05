Salamureci - storia e ricetta del gazpacho italiano nato quando l' aglio non era un tabù

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 11 maggio 2024) Il 10 giugno 1713 il congresso internazionale di Utrecht sancì inopinatamente la brusca fine della dominazione spagnola in Sicilia. L’improvviso rivolgimento, dopo tanti lunghi anni, non lasciò soltanto una pletora di nobili («142 principi, 788 marchesi e circa 1.500 tra duchi e baroni, senza contare coloro che possedevano titoli finti, tanto comuni che erano state promulgate delle leggi contro di loro», come scrisse con perfida ironia tutta british lo storico Denis Mack Smith); diede pure in lascito agli isolani (circa un milione di persone, a quel tempo) abitudini, modi di essere e stili di vita, il cosiddetto spagnolismo insomma. E non poche ricette. Condizionate anche dall’arrivo, fra l’altro, del pomodoro, di cui è attestata, qualche tempo dopo la scoperta dell’America del 1492, la presenza in Sicilia, prima regione italiana dove ne attecchì la coltivazione. Una ...