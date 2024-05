La magia del garofolato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Il principe di Sulmona Paolo Borghese era noto per essere una buona forchetta. Frequentava le migliori cucine di Roma, del Vaticano e di Parigi e con tutti i cuochi si intratteneva, appuntava ricette e consigli e poi o li replicava o li faceva replicare. Era soprattutto curioso, di una curiosità vorace, che lo conduceva, a seconda della voglia, nei migliori ristoranti di tutta Italia e nelle peggiori bettole, senza che per lui ci fosse alcuna differenza. Sapeva apprezzare il cibo raffinato e quello popolano allo stesso modo. E se non aveva fame se la faceva venire camminando per ore. Il principe di Sulmona Paolo Borghese la sua curiosità l’ha catalogata e messa inchiostro su carta in un libro “Ricette per cucina raccolte dal principe don Paolo Borghese” che per quello che ne sappiamo è stato il primo libro di cucina d’Italia. Anticipò pure Pellegrino Artusi. Di qualche anno, E ogni ...