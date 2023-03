Ciclismo | E3 Saxo Classic 2023 | data | orari | diretta TV e streaming

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Venerdì 24 marzo è il giorno della E3, corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle Fiandre, i corridori dovranno affrontare oltre 200 km con partenza e arrivo ad Harelebeke e ben 17 muri che sicuramente decideranno la corsa. Tra gli uomini più attesi spiccano i nomi di Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e il campione uscente Wout Van Aert che lo scorso anno firmò una doppietta in casa Jumbo insieme a Laporte., TV E– La partenza della corsa è prevista per le ore 12:15, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:40 e le 17:15 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. LaTV è prevista su Eurosport dalle 14:15, ...

Una corsa che praticamente vede al via tutti i big e che possiamo considerare come un vero e proprio antipasto di Giro delle Fiandre. Appuntamento con la E3 Saxo Classic venerdì, presenti al via Tadej ...PARIGI-ROUBAIX - Il 2° posto di Filippo Ganna alla Sanremo è solo un punto di partenza per il corridore della Ineos Grenadiers che vuole provarci ancora, anche ...