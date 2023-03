Ultime Notizie – “Non sono frutto di salto di specie” (Di martedì 21 marzo 2023) Tre casi umani di influenza aviaria H5N1, “una bimba deceduta in Cambogia” – anche il papà era stato contagiato, ma asintomatico – “una donna nella provincia dello Jiangsu (Cina), e il caso in Ecuador, hanno evidenziato la possibilità che si potesse essere verificato un nuovo evento di ‘spillover’ (o salto di specie), tuttavia i dati analizzati suggeriscono che quelli riportati sono casi umani autolimitanti, senza salti patogeni tra le specie“. Al momento per l’influenza H5N1 “manca ancora la firma genetica di un evento di spillover”. Lo sottolinea uno studio italiano in fase di pubblicazione su ‘Pathogen and Global Health’, condotto da Fabio Scarpa, Università di Sassari; Daria Sanna, Instituto Rene Rachou Fundação Oswaldo Cruz (Belo Horizonte, Brasile); Marta Giovannetti, ricercatrice del Campus Bio-Medico di Roma; ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Tre casi umani di influenza aviaria H5N1, “una bimba deceduta in Cambogia” – anche il papà era stato contagiato, ma asintomatico – “una donna nella provincia dello Jiangsu (Cina), e il caso in Ecuador, hanno evidenziato la possibilità che si potesse essere verificato un nuovo evento di ‘spillover’ (odi), tuttavia i dati analizzati suggeriscono che quelli riportaticasi umani autolimitanti, senza salti patogeni tra le“. Al momento per l’influenza H5N1 “manca ancora la firma genetica di un evento di spillover”. Lo sottolinea uno studio italiano in fase di pubblicazione su ‘Pathogen and Global Health’, condotto da Fabio Scarpa, Università di Sassari; Daria Sanna, Instituto Rene Rachou Fundação Oswaldo Cruz (Belo Horizonte, Brasile); Marta Giovannetti, ricercatrice del Campus Bio-Medico di Roma; ...

