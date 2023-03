Real Madrid | scelto il dopo Benzema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - AC_1908 : RT @ZZiliani: A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parla. La prim… - CensuraFreemind : RT @ZZiliani: A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parla. La prim… -

Il gol realizzato nei minuti finali della partitissima contro ildi domenica sera ha verosimilmente messo una fortissima ipoteca sulla conquista della Liga per la squadra di Xavi, capace ...City - Lipsia 7 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes -90 - 89 BASKET - EUROCUP 19:00 Hapoel Tel Aviv - Hamburg Towers 91 - 85 20:00 Trento - Budunost 79 - 76 20:15 Joventut - CS ...Con il Barcellona vincitore del Clasico e sempre più vicino al titolo in Liga , ilpotrebbe pensare di non proseguire con Carlo Ancelotti in panchina . In caso di addio del tecnico ex Milan, dalla Germania hanno individuato un possibile sostituto: secondo la 'Bild', ...

Ancelotti via dal Real Madrid Ecco la lista dei sostituti per la panchina Tuttosport

In casa Real Madrid è ancora aperto il tema legato al futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2024, potrebbe essere esonerato a fine ...In Spagna impazza il toto-nomi per il sostituto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid per la prossima stagione. Non è un mistero, infatti, che il tecnico italiano potrebbe lasciare la ...