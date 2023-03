(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Leonardocommenta un, salatissimo, che alcuni clienti hanno pagato in un ristorante diBae, lo chef noto per il lancio del sale sullaservita nei suoi locali. “Voglio parlare di ‘inbei’…”, dice il regista toscano. “Ha pubblicato unda 160mila euro… Tutti si sono scandalizzati, ma due braciole dorate 1.450 euro… Se ti rimane un pezzettino sotto il ponte, lodopo 2 giorni e lo…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pieraccioni e il conto da Salt Bae: 'Sputi la carne e la rivendi' - Video: (Adnkronos) - Il regista toscano e il co… - sghi29 : Comunque mi sto rendendo conto di come Pieraccioni e Aldo Giovanni e Giacomo abbiano condizionato la mia vita, oltre De sica e Boldi. :) - GianniVaretto : RT @LaStampa: Pieraccioni, ironia contro lo chef Salt Bae: 'Il conto da 160 mila dollari? Giusto, invece di comprare casa a un figlio, megl… - infoitestero : Conto da 160mila euro? Pieraccioni contro lo chef Salt Bae: «Vino che costa come un bilocale, con mezza braciola ci… - infoitestero : Salt Bae: Leonardo Pieraccioni e il conto da 162mila euro, 'Con mezza braciola ci compri il motorino' -

FOTO Leonardo, sul suo profilo Instagram, si è messo a commentare, tra ironia e indignazione, il. "Invece di regalare la solita catenina d'oro alla cugina per la comunione, fai una ...Leonardo, sul suo profilo Instagram, si è messo a fare le pulci al, tra ironia e indignazione. "Metti che te ne rimane un pezzettino sotto al ponte, dopo due tre giorni te lo puoi ...... accoglie benevolmente la corte discreta che le fa Bo, senza rendersidell'incendio che ... 2003, durata: 93 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Leonardo, con Leonardo ...

Salt Bae, Leonardo Pieraccioni contro il conto da 160mila euro Sky Tg24

(Adnkronos) – Leonardo Pieraccioni commenta un conto, salatissimo, che alcuni clienti hanno pagato in un ristorante di Salt Bae, lo chef noto per il lancio del sale sulla carne servita nei suoi locali ...ma Leonardo Pieraccioni ci tiene a dire la sua Leonardo Pieraccioni punge lo chef Sal Bae, per i prezzi dei suoi ristoranti e polemizza per un conto da 162mila euro A distanza di qualche mese, dal ...