Sampdoria | il C d A approva il cambio dello statuto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il consiglio d’amministrazione dellahato ilsocietario: eliminata la clausola “simul stabunt, simul cadent” Il Consiglio di Amministrazione dellasi è riunito oggi in assemblea straordinaria per la modifica: presente anche Massimo Ienca, segretario generale blucerchiato e amministratore unico della Sport & Spettacolo Holding. Come raccolto dalla redazione di sampnews24 è statata l’eliminazione della clausola “simul stabunt, simul cadent”, relativa al decadimento generale del CdA in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti. Il vincolo era stato introdotto nel 2020 dall’allora consigliere Gianluca Vidal (oggi trustee incaricato della cessione del ...