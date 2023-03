Bufera su Inter - Juve, Inzaghi furioso: 'Era braccio di Rabiot, inaccettabile'. Allegri: 'Un caso' (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juve strappa tre punti pesanti nella lotta per la Champions League. Nel big match di San Siro contro l'Inter decide un gol di Kostic, contestato per un tocco di mano di Rabiot su cui però né l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Lastrappa tre punti pesanti nella lotta per la Champions League. Nel big match di San Siro contro l'decide un gol di Kostic, contestato per un tocco di mano disu cui però né l'...

