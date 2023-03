Svezia, Andersson su Ibra: «Rimasti sempre in contatto, è unico» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Janne Andersson, CT della Svezia, sulla convocazione di Zlatan Ibrahimovic per i prossimi impegni Janne Andersson ha parlato della convocazione di Ibrahimovic con la Svezia. L’attaccante del Milan torna in nazionale dopo un anno e a 41 anni d’età. PAROLE – «Zlatan e io siamo stati sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Janne, CT della, sulla convocazione di Zlatanhimovic per i prossimi impegni Janneha parlato della convocazione dihimovic con la. L’attaccante del Milan torna in nazionale dopo un anno e a 41 anni d’età. PAROLE – «Zlatan e io siamo statiin, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. Èin questo senso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

