Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell'opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: "Sperpero di denaro in nome dell'ideologia" (Di mercoledì 15 marzo 2023) C'è anche un decreto-legge recante "disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente", cioè del Ponte sullo Stretto di Messina, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di giovedì. A presentarlo la premier Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il leader della Lega Matteo Salvini. La bozza, in discussione nel pre-Cdm di mercoledì, è composta da sette articoli: il primo definisce i nuovi "assetto societario e governance" della Stretto di Messina spa, la società nata nel lontano 1981 per realizzare e gestire il Ponte, liquidata per legge dal governo Conte II e riattivata dall'esecutivo Meloni con l'ultima legge di bilancio. Il dl prevede che oltre agli attuali azionisti – Rfi, Anas e le ...

