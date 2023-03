I ponti di Madison County: come finisce il film? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Interpretato da Meryl Streep e da Clint Eastwood, che firma anche la regia, I ponti di Madison County racconta la struggente storia d’amore tra Francesca e Robert. I due, infatti, sono al centro di sentimento mai veramente vissuto. Tanto che i figli della donna non sanno assolutamente nulla dei pochi e incredibili giorni che la madre ha vissuto con questo fotografo, capitato quasi per caso nella sua vita. Il film finisce, dunque, proprio con l’immagine dei figli che, nell’esatto punto indicato dalle foto lasciate dalla loro mamma, spargono le ceneri di Francesca, lasciandola andare serenamente. Tornati ormai adulti nella casa della loro infanzia a causa della morte della donna, però, scoprono l’intensità di questo sentimento negato a causa del senso di responsabilità nei confronti della famiglia. Dalle ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 15 marzo 2023) Interpretato da Meryl Streep e da Clint Eastwood, che firma anche la regia, Idiracconta la struggente storia d’amore tra Francesca e Robert. I due, infatti, sono al centro di sentimento mai veramente vissuto. Tanto che i figli della donna non sanno assolutamente nulla dei pochi e incredibili giorni che la madre ha vissuto con questo fotografo, capitato quasi per caso nella sua vita. Il, dunque, proprio con l’immagine dei figli che, nell’esatto punto indicato dalle foto lasciate dalla loro mamma, spargono le ceneri di Francesca, lasciandola andare serenamente. Tornati ormai adulti nella casa della loro infanzia a causa della morte della donna, però, scoprono l’intensità di questo sentimento negato a causa del senso di responsabilità nei confronti della famiglia. Dalle ...

