Festival lavoro - De Luca consulenti | Sarà momento confront - pronti per sviluppo Paese

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci aspetta un lungodio e scambio. Questo è un popolo che supera tutte le difficoltà grazie alla forza del pensiero e riesce a trovare sempre il modo per dare il proprio contributo per lodel". Così Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine deidel, aprendo la quindicesima edizione deldelalla Fortezza da Basso a Firenze. "Oggi le aziende - continua- offronoma non trovano personale perchè non ci sono competenze. E quindi il tema è la formazione. L'intelligenza artificiale?un modo di aiuto indiretto perchè obbligherà tutti ad adeguarsi pena essere esclusi dal ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci aspetta un lungo momento di confronto e scambio. Questo è un popolo che supera tutte le difficoltà grazie alla forza del pensiero e riesce a trovare sempre il modo per dare il proprio contributo per lo ...

Festival lavoro, De Luca (consulenti): "Sarà momento confronto, pronti per sviluppo Paese" - festival lavoro, De Luca (consulenti): "Sarà momento confronto, pronti per sviluppo Paese" - "Ci aspetta un lungo momento di confronto e scambio ... aprendo la quindicesima edizione del festival del lavoro alla Fortezza da Basso a Firenze. "Oggi le aziende - continua- offrono lavoro ma non ...

Festival Lavoro, Giani: "Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro" - festival Lavoro, Giani: "Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro" - Roma, 16 mag. (Labitalia) - "E' un onore per noi vivere questo momento qui a Firenze e in Toscana e e avere qui avere la ministra Calderone perchè nella tragedia di Novoli, nel cantiere dove era in co ...

WeWorld Festival 2024, a Milano la 14esima edizione del Festival su empowerment femminile e stereotipi di genere - WeWorld festival 2024, a Milano la 14esima edizione del festival su empowerment femminile e stereotipi di genere - “Proteste pro Palestina nelle università Gli studenti stanno creando un movimento globale per riportare la pace nel dibattito pubblico. Ed è solo all’inizio” Un festival capace di espandersi, cambiar ...