Napoli - per sognare l’Europa ecco Raspadori | è lui il titolare contro la Fiorentina

(Di venerdì 17 maggio 2024), con Osimhen fermo ai box per infortunio Calzona questa sera affida l’attacco partenopeo a GiacomoQuesta sera illanon può sbagliare: serve la vittoria per sperare di giocare in Europa in Conference League il prossimo anno. La squadra di Calzona questa sera però al Franchi sarà orfana di Osimhen