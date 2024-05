Ascoli e retrocessione - parla Destro | Giorni amar - ma risorgeremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ha vinto con la maglia dell’un campionato di Serie B con Mister Vujadin Boskov in panchina e poi cinque stagioni in Serie A diventandone il capitano. Flavioha davvero scritto una delle più belle pagine della storia ultracentenaria del Picchio di cui è stato anche allenatore della Primavera e della prima squadra in Lega Pro. Da difensore centrale ha totalizzato 142 presenze realizzando anche due gol e pur essendo nato a Rivoli nel 1962 è ormai ascolano doc. Mister, come sta vivendo questi? "Molto male perché questa è una città che vive di calcio e in giro c’è tanta delusione mista alla preoccupazione sul futuro. Ho visto quasi tutte le partite dell’e davvero abbiamo buttato via un sacco di punti quando ne sarebbero bastati tre in più per salvarsi ...