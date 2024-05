(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Se l'Italia è unche ha ilpiù grande tra tutti gli Stati membri è chiaro che oggi abbiamo ladiche lo strumento dell'a livello europeo puòalladele di poter rientrare dal debito". A dirlo Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, intervenendo in videocollegamento al Festival del lavoro in corso a Firenze. "L'investimento fine a se stesso - sottolinea - rischia di non essere efficace se dopo giugno 2026, quando terminerà il Piano, i settori oggetto delle riforme non riusciranno a proseguire autonomamente". "E' stato un lavoro - continua - molto articolato ...

L'AD di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco è intervenuto al Feuromed 2024 , il festival euro-mediterraneo dell'economia in corso a Napoli, nel Centro convegni dell'Università degli studi Federico II. Nel suo intervento Scannapieco non ha ...

Per il Mezzogiorno il Pnrr “non è una sfida ma la sfida da cogliere. Il Mezzogiorno è cresciuto negli ultimi anni dello 0,2 per cento all’anno. Se non si fanno riforme che permettono all’Italia, e al Mezzogiorno, dei tassi di crescita più alti ...

Pnrr, Fitto: "Sfida dimostrare che indebitamento può contribuire a crescita del Paese" - pnrr, Fitto: "sfida dimostrare che indebitamento può contribuire a crescita del Paese" - Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il pnrr, intervenendo in videocollegamento al Festival del lavoro in corso a Firenze ...

Sannio, emergenza in rosa: una madre su 5 non lavora - Sannio, emergenza in rosa: una madre su 5 non lavora - «Una madre su cinque che lavora è costretta ad abbandonare il proprio impiego, qui nel Sannio come nel resto del Mezzogiorno». Ad affermarlo Armida Filippelli, assessore ...

Toti vuole essere interrogato, Mattarella alla Sapienza, salta il duello tv tra Schlein e Meloni, Tusk minacciato di morte. Le prime pagine - Toti vuole essere interrogato, Mattarella alla Sapienza, salta il duello tv tra Schlein e Meloni, Tusk minacciato di morte. Le prime pagine - Toti: interrogatemi. Mattarella alla Sapienza. Schlein contro Meloni non si farà su Rai 1. Tusk minacciato di morte.