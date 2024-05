Gaeta Stabilimento militare | la gestione finisce al Tar con il ricorso della Ricreativa Dipendenti Difesa

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Il rischio è fondato: potrebbe non riaprire i battenti con regolarità, rispetto alle altre strutture ricettive, losulla spiaggia di Serapo a. La discussa decisone del Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unicodi(l’exGraficodi Monte Orlando) di affidare in house ladello L'articolo Temporeale Quotidiano.

Gaeta – Il Ministero della Difesa non commetta gli errori di valutazione dell’estate 2023 quando affidò in ritardo (quando la stagione balneare era iniziato da molto tempo) la gestione dello Stabilimento militare sulla spiaggia di Serapo. A ...

Incidente in bici a Gaeta: paura per tre campionesse di pattinaggio sul ghiaccio della Nazionale - Incidente in bici a gaeta: paura per tre campionesse di pattinaggio sul ghiaccio della Nazionale - Tre atlete della Nazionale di pattinaggio sul ghiaccio sono cadute durante un allenamento in bicicletta lungo la via Flacca ...

Primo assaggio d’estate sul litorale pontino: sole e primi bagni nel weekend - Primo assaggio d’estate sul litorale pontino: sole e primi bagni nel weekend - Prime comunioni e il Giro d’Italia hanno frenato ieri l’esodo di bagnanti sulle spiagge del litorale pontino. Ci si aspettava il pienone ma è stato solo un assaggio ...

La duna viene sbancata durante i lavori: il Comune ordina l’immediato ripristino - La duna viene sbancata durante i lavori: il Comune ordina l’immediato ripristino - Il Comune ha ordinato ieri alla società concessionaria dello stabilimento balneare “La nave di Serapo” il ripristino immediato del manto sabbioso nel tratto tra il ...