Bambini arcobaleno | 5 consigli per i genitori di figli nati dopo uno o più aborti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Parlare di gravidanza significa porre l’attenzione su quell’insieme di eventi e realtà che portano alla nascita di un bambino. Spesso però la si considera come un evento sé, indipendente, ignorando o trascurando quello che è il trascorso, il passato e il vissuto di coloro che sono coinvolti in questa realtà. In questo senso parlare dei cosiddettisignifica fare luce sulla nascita di unaver vissuto l’esperienza dell’aborto (spontaneo o volontario). Affrontare questo argomento non è solamente una questione cronologica o biologica (di per sé un aborto, sia volontario che spontaneo, non impedisce una successiva gravidanza, anche dalla prima ovulazione), ma anche e soprattutto psicologica e relazionale, tanto per il bambino quanto per i suoi. ...