Il giornale più feroce con Allegri forse il solo è la Repubblica di Elkann Molto più de La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilpiùconil) è ladi“Battiam battiam le mani, arriva il direttor. Battiam battiam le mani all’uomo di valor”. Così cantava il Quartetto Cetra. La canzone datata ci è tornata in mente leggendo ladi stamattina sulla vicenda– si sa – è il quotidiano di John. Non è ildi famiglia (La) che sì ha condannatoma lo ha fatto con sobrietà.ha evidentemente l’esigenza di mostrarsi in prima fila, col fiocco ben sistemato e i capelli in ordine. Tre gli articoli cheha dedicato al caso ...